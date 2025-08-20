A respetar las etapas, llama Torres Piña tras orden contra Corona Martínez

Mencionó que se trata de los delitos que ya se han informado desde el mes de marzo, cuando comenzaron las detenciones de los exfuncionarios silvanistas, toda vez que confirmó que Juan Bernardo Corona es prófugo de la justicia.

— Tiene que ver con los mismos delitos y temas, los que ya se han informado por las áreas respectivas, que tienen que ver con los cuarteles. No ha variado, no hay temas nuevos.

— ¿Es prófugo de la justicia actualmente?

— Hay órdenes de aprehensión, por supuesto que sí.

Además de Corona Martínez, también el exgobernador Silvano Aureoles Conejo es considerado prófugo de la justicia, ambos relacionados con el desvío de 5 mil 186 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles.

rmr