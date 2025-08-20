A respetar las etapas, llama Torres Piña tras orden contra Corona Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, llamó a respetar las etapas judiciales respecto a los exfuncionarios con órdenes de aprehensión, esto al ser cuestionado sobre la más reciente orden en contra del exsecretario de Seguridad, Juan Bernardo Corona Martínez.
En un encuentro con medios de comunicación, recordó que son varios los procedimientos que se llevan a nivel federal y estatal por denuncias de peculado, entre ellos en contra del exsecretario de la SSP durante el gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo.
La tarde del martes se dio a conocer, por parte de fuentes cercanas a la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE), que la institución liberó una nueva orden de aprehensión contra Corona Martínez.
Al ser cuestionado, Torres Piña no negó esta nueva orden; sin embargo, insistió en respetar los procedimientos.
"Somos respetuosos del debido proceso, de los diversos juicios a nivel federal y local. Son varios juicios, cuidando el debido proceso y les pediría respetar a que se lleven las etapas. Hay procesos en las áreas federales en Michoacán y locales. Vamos a dejar que transiten sin mayor problema", dijo.
Mencionó que se trata de los delitos que ya se han informado desde el mes de marzo, cuando comenzaron las detenciones de los exfuncionarios silvanistas, toda vez que confirmó que Juan Bernardo Corona es prófugo de la justicia.
— Tiene que ver con los mismos delitos y temas, los que ya se han informado por las áreas respectivas, que tienen que ver con los cuarteles. No ha variado, no hay temas nuevos.
— ¿Es prófugo de la justicia actualmente?
— Hay órdenes de aprehensión, por supuesto que sí.
Además de Corona Martínez, también el exgobernador Silvano Aureoles Conejo es considerado prófugo de la justicia, ambos relacionados con el desvío de 5 mil 186 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles.
rmr