Trasciende nueva orden contra exsecretario Juan Bernardo Corona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), se habría librado una nueva orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, quien fuera uno de los hombres más cercanos al exgobernador Silvano Aureoles Conejo, actualmente prófugo de la justicia.

Corona Martínez ya había promovido en marzo pasado un juicio de amparo para evitar la ejecución de una orden de captura derivada de las investigaciones sobre un presunto desfalco superior a los 3 mil millones de pesos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante su gestión.

Sin embargo, la reciente orden abriría un nuevo capítulo en el caso. De confirmarse, la medida judicial no solo complicaría la situación legal del exfuncionario, sino que también permitiría a las autoridades fortalecer la búsqueda y el cerco sobre otros personajes vinculados con el exmandatario michoacano, cuya red de colaboradores es señalada en diversas carpetas de investigación.

La FGE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta nueva orden, pero se espera que en los próximos días se den a conocer detalles sobre los avances en las investigaciones que apuntan a la estructura política y administrativa que acompañó a Silvano Aureoles durante su gobierno.

agm