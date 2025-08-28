¿Ya los viste? Así son los billetes conmemorativos por el 100 aniversario de Banxico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la conmemoración de los 100 años del Banco de México (Banxico), se anunció la emisión de billetes conmemorativos que ya comenzaron a circular en todo el país durante este 2025.

A través de sus redes sociales, Banxico informó que todos los billetes —en denominaciones de 20, 50, 100, 200, 500 y mil pesos— incluirán la leyenda “100 Aniversario 1925-2025”, impresa debajo del logotipo del banco central.

Con ello, los usuarios podrán encontrar estos nuevos ejemplares tanto en operaciones cotidianas como en cajeros automáticos, pues se distribuyen por su valor nominal en cualquier institución bancaria.