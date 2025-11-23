Vinculan a proceso a pareja implicada en asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar en el Estado de México

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la FGJEM el 22 de noviembre, María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso con agravantes, además del delito de desaparición cometida por particulares, luego de que un juez determinara la existencia de pruebas suficientes para iniciar el proceso judicial en su contra.

El sacerdote, de 43 años, fue localizado sin vida en un canal de aguas negras en el municipio de Nextlalpan, también en el Estado de México. Según las investigaciones, habría sido trasladado sin vida en bolsas negras y atado a un sillón, tras haber sido agredido en un domicilio de Tultitlán, donde convivió con los presuntos implicados consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas.

“Se tiene por acreditado tanto la probable intervención como la conducta que los agentes activos desplegaron a efecto de materializar la conducta delictiva”, establece el boletín de la FGJEM.

Las autoridades judiciales indicaron que Brandon Jonathan “N” habría golpeado a la víctima, provocándole lesiones fatales, mientras que María Fernanda “N” habría participado en la limpieza del lugar y la ocultación del cuerpo. A ellos se suma una tercera implicada, Fátima Isabel “N”, pareja sentimental de uno de los acusados, cuyo proceso judicial también está en curso.