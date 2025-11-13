Confirman hallazgo sin vida del sacerdote Ernesto Baltazar; hay dos detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el hallazgo sin vida del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, reportado como desaparecido desde el pasado 27 de octubre en el municipio de Tultepec.
El cuerpo fue localizado en un canal de aguas negras en el municipio de Nextlalpan, también en el Estado de México. De acuerdo con la autoridad, los primeros indicios y estudios periciales genéticos permitieron establecer que se trata del presbítero de la Diócesis de Cuautitlán, quien había sido visto por última vez en la colonia Ampliación La Piedad.
El sacerdote, de 43 años de edad, había sido asignado como párroco de la Parroquia de la Santa Cruz desde el pasado 3 de octubre.
Tras las investigaciones, la Fiscalía informó la detención de dos personas identificadas como Brandon Jonathan “N” y María Fernanda “N”, quienes presuntamente convivieron con la víctima el 29 de octubre en un domicilio del municipio de Tultitlán. Según las indagatorias, durante ese encuentro habrían consumido bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas, y posteriormente se habría cometido la agresión.
El cuerpo fue encontrado envuelto en bolsas negras y atado a un sillón, lo que apunta a un intento de ocultamiento. Las autoridades investigan el caso como homicidio y desaparición cometida por particulares.
rmr