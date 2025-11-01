Vinculan a proceso a ‘El Comandante’ por el homicidio de B King y DJ Regio Clown

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Cristopher “N”, alias El Comandante, por su presunta participación en el homicidio de los artistas colombianos B King y DJ Regio Clown, cuyos restos fueron localizados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), al imputado se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúan las investigaciones.

Según el comunicado oficial, Cristopher “N” habría tenido control directo sobre elementos clave del crimen, al encargarse de atraer a las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza, lo que permitió ejecutar el plan presuntamente orquestado por una organización criminal.

Pese a que los restos fueron hallados en territorio mexiquense, la Fiscalía indicó que existen elementos que sugieren que el asesinato no ocurrió en el Estado de México.

“Se cuenta con indicios suficientes que acreditan en grado de probabilidad que las víctimas no fueron privadas de la vida en el Estado de México”, informó la dependencia.