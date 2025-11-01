Vinculan a proceso a ‘El Comandante’ por el homicidio de B King y DJ Regio Clown

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Cristopher “N”, alias El Comandante, por su presunta participación en el homicidio de los artistas colombianos B King y DJ Regio Clown, cuyos restos fueron localizados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), al imputado se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúan las investigaciones.
Según el comunicado oficial, Cristopher “N” habría tenido control directo sobre elementos clave del crimen, al encargarse de atraer a las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza, lo que permitió ejecutar el plan presuntamente orquestado por una organización criminal.
Pese a que los restos fueron hallados en territorio mexiquense, la Fiscalía indicó que existen elementos que sugieren que el asesinato no ocurrió en el Estado de México.
“Se cuenta con indicios suficientes que acreditan en grado de probabilidad que las víctimas no fueron privadas de la vida en el Estado de México”, informó la dependencia.
Las autoridades señalaron que, hasta el momento, los hechos podrían estar vinculados con actividades relacionadas a la distribución y comercialización de drogas sintéticas como el 2-CB (Tusi) y Coco Channel, además de delitos como la extorsión tipo “gota a gota”, privación ilegal de la libertad y secuestro.
La línea de investigación considera que uno de los músicos habría tenido adeudos con un grupo criminal, así como vínculos con un individuo identificado como El Pantera, lo que podría haber motivado el crimen.
La Fiscalía del Estado de México informó que hasta ahora se ha detenido a 16 personas, de las cuales 10 son extranjeras, originarias de Colombia, Venezuela, Cuba y España. Estas personas habrían participado de manera directa o indirecta en distintos delitos relacionados con el caso.
Las investigaciones han incorporado testimonios, seguimiento de cámaras públicas y privadas, órdenes de cateo, análisis periciales y otras diligencias autorizadas por jueces para sustentar la acusación.
