Cae presunto autor intelectual del doble homicidio de B King y Regio Clown

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó este jueves sobre la detención de Cristopher Camacho, alias “El Comandante”, señalado como presunto autor intelectual del doble homicidio de los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, Regio Clown.

Ambos músicos fueron asesinados y desmembrados tras ser engañados con una supuesta reunión de negocios, en un caso que ha revelado vínculos con la Unión Tepito y el tráfico de la droga 2CB.

Los hechos se remontan al pasado 14 de septiembre, cuando los artistas actuaron en una fiesta privada en el sur de la Ciudad de México. El 16 de septiembre, salieron desde la exclusiva colonia Polanco a bordo de un Mercedes Benz gris sin placas, con rumbo a un supuesto encuentro con un “hombre de gobierno”.

Chats recuperados de WhatsApp revelan que Regio Clown ya tenía sospechas del contacto:

“Con Mariano y el ‘Comandante’, Sergio lo conoce… Desde hoy me cuidaré mucho, no confío en nadie. Pero hay que hacer negocios”, escribió.