Cae presunto autor intelectual del doble homicidio de B King y Regio Clown

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó este jueves sobre la detención de Cristopher Camacho, alias “El Comandante”, señalado como presunto autor intelectual del doble homicidio de los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, Regio Clown.
Ambos músicos fueron asesinados y desmembrados tras ser engañados con una supuesta reunión de negocios, en un caso que ha revelado vínculos con la Unión Tepito y el tráfico de la droga 2CB.
Los hechos se remontan al pasado 14 de septiembre, cuando los artistas actuaron en una fiesta privada en el sur de la Ciudad de México. El 16 de septiembre, salieron desde la exclusiva colonia Polanco a bordo de un Mercedes Benz gris sin placas, con rumbo a un supuesto encuentro con un “hombre de gobierno”.
Chats recuperados de WhatsApp revelan que Regio Clown ya tenía sospechas del contacto:
“Con Mariano y el ‘Comandante’, Sergio lo conoce… Desde hoy me cuidaré mucho, no confío en nadie. Pero hay que hacer negocios”, escribió.
Incluso compartió su ubicación en tiempo real con su pareja y los datos de contacto de “Mariano Escolta”, presunto colaborador de Camacho.
El 22 de septiembre, sus cuerpos desmembrados fueron localizados en una zona rural del Estado de México. El vehículo fue hallado dos días después en un domicilio abandonado de Tepetlaoxtoc, con un popote que contenía ADN de B King.
Cristopher Camacho se hacía pasar por funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM) para ganar confianza, presentándose como “gente de gobierno”.
Según las investigaciones, fungía como enlace de la Unión Tepito, participando en el reclutamiento de artistas y mujeres colombianas para fiestas privadas que encubrían actividades ilícitas.
“Los colombianos iban a verlo para hacer negocios… y acabaron muertos”, publicó el periodista Carlos Jiménez (C4) en su cuenta de X.
Con la captura de Camacho, ya son nueve las personas detenidas por su posible participación en este crimen:
Cuatro mexicanos que facilitaron el vehículo (arrestados el 6 de octubre)
Cuatro ciudadanos colombianos, entre ellos Yónier “N”, alias “El Maxi”, quienes afirmaron haber sido torturados para inculparse
Este caso ha movilizado tanto a autoridades mexicanas como colombianas, y ha destapado una presunta red de fiestas privadas utilizadas por el crimen organizado para reclutar talento latino y encubrir delitos relacionados con drogas y trata.
mrh