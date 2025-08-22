¿Viajarás al Mundial? Revisión de visas en EU será ‘a fondo’, advierte Trump

“Espero que en todo el mundo, la gente sepa que Estados Unidos está emocionado de traer a sus familias aquí para disfrutar de este evento”, añadió Noem.

La celebración del Mundial coincide con un momento particularmente tenso en la política migratoria estadounidense. A diario se llevan a cabo redadas masivas en las que son detenidos migrantes indocumentados, mientras que el gobierno ha revocado permisos temporales a ciudadanos de varias nacionalidades.

Diversos activistas y organizaciones de derechos humanos han externado su preocupación de que, bajo el pretexto de la seguridad, las autoridades puedan realizar operativos en las inmediaciones de los estadios, lo que disuadiría la participación de muchos inmigrantes, incluso aquellos con situación legal regular.

Aunque la FIFA ha tratado de minimizar el impacto de estas políticas, como lo hizo en junio pasado durante el Mundial de Clubes, persisten las dudas sobre si la experiencia del Mundial podrá mantenerse libre de tensiones políticas.