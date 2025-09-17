Ver a tu artista favorito costará más: Ticketmaster aumenta sus cargos por servicio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comprar boletos para un concierto en México será ahora más caro. La empresa Ticketmaster anunció que su cargo por servicio pasó del 22% al 24% del valor del boleto, lo que significa que casi una cuarta parte del precio se va en comisiones.

Por ejemplo, si un boleto cuesta 2,000 pesos, ahora el cargo por servicio será de 480 pesos, y si se suman otras tarifas como procesamiento o entrega, el total puede superar 30% adicional sobre el precio base.

La empresa dice que busca fortalecer su tecnología y mejorar la seguridad en cada compra. Parte de la comisión, afirman, se destina a sistemas como boletos digitales con código dinámico (SafeTix) y soporte para ventas masivas. También señalan que estos ingresos se reparten entre recintos, promotores y la propia boletera.

¿Y Profeco puede hacer algo?

No. Según la Profeco, las tarifas no están reguladas, ya que se trata de un mercado libre. Mientras la gente siga pagando, los precios pueden seguir subiendo.

Aunque ha habido quejas y demandas colectivas contra Ticketmaster por cancelaciones y reembolsos, los resultados han sido limitados y ninguna sanción contundente ha prosperado.

Ticketmaster no solo cobra por el boleto. Agrega cargos por:

Servicio (por cada boleto).

Procesamiento del pedido .

Entrega, si pides boletos físicos.

Estos cargos se aplican aunque no se impriman boletos, y no siempre son visibles desde el inicio del proceso de compra.

En julio de 2025, Movimiento Ciudadano propuso una reforma para exigir precios finales desde el principio y prohibir sobreventas, pero la iniciativa sigue detenida en el Congreso.