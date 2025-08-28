¡Ticketmaster te regala un boleto! Checa los conciertos con 2x1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fan de la música en vivo y quieres ahorrar, esta noticia es para ti: Ticketmaster México lanzó la promoción “Jueves 2x1”, que te permite adquirir dos boletos al precio de uno en conciertos y eventos seleccionados.

La promoción es válida únicamente los días jueves, de 9:00 a 23:00 horas, y solo a través del sitio web oficial ticketmaster.com.mx. El beneficio aplica únicamente en eventos marcados como participantes y está sujeto a disponibilidad.

Según los términos publicados por Ticketmaster, el 2x1 es exclusivo para boletos del tipo “Boleto Normal”, y no es válido en funciones especiales, preventas ni zonas VIP.

🎟️ ¿Qué conciertos aplican?

Entre los eventos disponibles con esta promoción se encuentran artistas y agrupaciones de diversos géneros, como:

Gloria Trevi

Río Roma

La Vela Puerca

Estela Núñez

Jorge Muñiz

Kerigma

Los Yaguarú

David Pabón

La Caravana del Amor

Orishas

Paul Young

Emilia

Avatar: La Leyenda de Aang (Concierto sinfónico)

Percy (musical infantil)

Beatles & Oldies But Goodies

Edith Márquez

Jesse & Joy

Nicho Hinojosa

Homenaje a Selena

Denisse de Kalafe

Kabah (Halloween Show)

Rock & Roll de la Época Dorada

Natalie Imbruglia

Tributo a Michael Jackson

El Consorcio

Mariachi Vargas de Tecalitlán

Y muchos más, disponibles en el micrositio oficial de la promoción.

📌 Requisitos clave:

Solo aplica a boletos comprados en múltiplos de 2 .

Válido solo en boletos tipo “normal” (no VIP, ni preventa).

Debes estar registrado con cuenta en el sitio de Ticketmaster.

El descuento no es acumulable con otros beneficios.

SHA