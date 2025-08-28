Entretenimiento

¡Ticketmaster te regala un boleto! Checa los conciertos con 2x1

Cada jueves, de 9:00 a 23:00 horas, podrás comprar boletos al 2x1 para conciertos como Gloria Trevi, Los Yaguarú, Río Roma, entre otros
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fan de la música en vivo y quieres ahorrar, esta noticia es para ti: Ticketmaster México lanzó la promoción “Jueves 2x1”, que te permite adquirir dos boletos al precio de uno en conciertos y eventos seleccionados.

La promoción es válida únicamente los días jueves, de 9:00 a 23:00 horas, y solo a través del sitio web oficial ticketmaster.com.mx. El beneficio aplica únicamente en eventos marcados como participantes y está sujeto a disponibilidad.

Según los términos publicados por Ticketmaster, el 2x1 es exclusivo para boletos del tipo “Boleto Normal”, y no es válido en funciones especiales, preventas ni zonas VIP.

🎟️ ¿Qué conciertos aplican?

Entre los eventos disponibles con esta promoción se encuentran artistas y agrupaciones de diversos géneros, como:

  • Gloria Trevi

  • Río Roma

  • La Vela Puerca

  • Estela Núñez

  • Jorge Muñiz

  • Kerigma

  • Los Yaguarú

  • David Pabón

  • La Caravana del Amor

  • Orishas

  • Paul Young

  • Emilia

  • Avatar: La Leyenda de Aang (Concierto sinfónico)

  • Percy (musical infantil)

  • Beatles & Oldies But Goodies

  • Edith Márquez

  • Jesse & Joy

  • Nicho Hinojosa

  • Homenaje a Selena

  • Denisse de Kalafe

  • Kabah (Halloween Show)

  • Rock & Roll de la Época Dorada

  • Natalie Imbruglia

  • Tributo a Michael Jackson

  • El Consorcio

  • Mariachi Vargas de Tecalitlán

Y muchos más, disponibles en el micrositio oficial de la promoción.

📌 Requisitos clave:

  • Solo aplica a boletos comprados en múltiplos de 2.

  • Válido solo en boletos tipo “normal” (no VIP, ni preventa).

  • Debes estar registrado con cuenta en el sitio de Ticketmaster.

  • El descuento no es acumulable con otros beneficios.

