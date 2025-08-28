¡Ticketmaster te regala un boleto! Checa los conciertos con 2x1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fan de la música en vivo y quieres ahorrar, esta noticia es para ti: Ticketmaster México lanzó la promoción “Jueves 2x1”, que te permite adquirir dos boletos al precio de uno en conciertos y eventos seleccionados.
La promoción es válida únicamente los días jueves, de 9:00 a 23:00 horas, y solo a través del sitio web oficial ticketmaster.com.mx. El beneficio aplica únicamente en eventos marcados como participantes y está sujeto a disponibilidad.
Según los términos publicados por Ticketmaster, el 2x1 es exclusivo para boletos del tipo “Boleto Normal”, y no es válido en funciones especiales, preventas ni zonas VIP.
Entre los eventos disponibles con esta promoción se encuentran artistas y agrupaciones de diversos géneros, como:
Gloria Trevi
Río Roma
La Vela Puerca
Estela Núñez
Jorge Muñiz
Kerigma
Los Yaguarú
David Pabón
La Caravana del Amor
Orishas
Paul Young
Emilia
Avatar: La Leyenda de Aang (Concierto sinfónico)
Percy (musical infantil)
Beatles & Oldies But Goodies
Edith Márquez
Jesse & Joy
Nicho Hinojosa
Homenaje a Selena
Denisse de Kalafe
Kabah (Halloween Show)
Rock & Roll de la Época Dorada
Natalie Imbruglia
Tributo a Michael Jackson
El Consorcio
Mariachi Vargas de Tecalitlán
Y muchos más, disponibles en el micrositio oficial de la promoción.
Solo aplica a boletos comprados en múltiplos de 2.
Válido solo en boletos tipo “normal” (no VIP, ni preventa).
Debes estar registrado con cuenta en el sitio de Ticketmaster.
El descuento no es acumulable con otros beneficios.
SHA