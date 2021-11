"Vemos a México como nuestro par"; Joe Biden a AMLO durante reunión

Joe Biden señaló a Andrés Manuel López Obrador que ven a México en condiciones de igualdad "Señor presidente, ya no usamos expresiones como 'nuestros amigos del sur' sino que estamos hablando de nuestros pares, nuestros países están en igualdad, y es lo que me gusta".

Por su parte, el mandatario mexicano agradeció a su homólogo estadounidense por ya no ver a México como el "patio trasero".

"Como lo ha expresado el presidente Biden, él quiere que el trato sea respetuoso y entre iguales; me lo manifestó la primera vez que conversamos por teléfono, ya como presidente de EU, me dijo que ya no nos iban a ver como el patio trasero, cosa que agradecemos, porque de esa manera no necesitamos reafirmar nuestros principios de independencia y soberanía", dijo.