Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco dejan de operar tras sanciones por lavado de dinero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las instituciones financieras Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco, señaladas y sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta vinculación con una red de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico de fentanilo, han dejado de operar, confirmó este jueves la Asociación de Bancos de México (ABM).

En una declaración a los medios, Jorge Arturo Arce, vicepresidente de la ABM, indicó que los activos de ambas instituciones fueron transferidos a otras entidades. También destacó que se tomó la medida de proteger a los clientes, cumpliendo con las normativas correspondientes.

"Las instituciones ya no funcionan, ya no operan, sus activos fueron transferidos a otras instituciones y se cuidaron a los clientes, que era lo que se tenía que hacer", explicó Arce durante la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2025 en la Ciudad de México.

Arce también precisó que, si bien las operaciones principales de las instituciones ya fueron trasladadas a otras entidades, aún pueden existir algunos aspectos residuales.

El 10 de octubre comenzó el proceso de liquidación de CIBanco, el tercer banco involucrado en esta investigación. Según el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), se aprobó el pago de obligaciones garantizadas a los ahorradores de la institución, lo que incluye los depósitos protegidos por la ley. Este proceso de pago comenzó el 13 de octubre.

En paralelo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), responsable de regular las entidades financieras en el país, revocó la autorización de CIBanco para seguir operando como institución financiera el mismo día de la liquidación.