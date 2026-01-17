¿Vas a sacar tu INE? Estos son los nuevos documentos que puedes usar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que ya se pueden presentar nuevos documentos oficiales como identificación y comprobante de domicilio para facilitar el trámite de la credencial para votar, el principal medio de identificación en México.

Entre los documentos que ahora serán válidos como identificación, el INE incluyó la “tira de materias con fotografía”, expedida por escuelas con reconocimiento oficial. Este documento es común entre estudiantes y ahora podrá ser usado para acreditar identidad.

También se agregó como válido la cédula de identificación emitida por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (ISSFAM), siempre y cuando no tenga una antigüedad mayor a 10 años.

✅ Nuevos comprobantes de domicilio aceptados por el INE:

Además de los requisitos tradicionales como recibos de servicios o estados de cuenta, se incorporan los siguientes documentos como comprobantes de domicilio:

Acuse de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

📅 Vigencia: hasta 3 meses después de su expedición

Constancia de situación fiscal emitida por el SAT

Contrato de compra-venta de inmueble

Estas modificaciones buscan agilizar y ampliar las opciones para millones de personas que tramitan su credencial por primera vez o que desean renovarla.