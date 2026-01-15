Las propuestas del INE para la reforma electoral

El pasado 12 de enero, consejerías del Consejo General del INE entregaron formalmente propuestas institucionales en materia electoral a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Se trata de una contribución técnica y responsable al debate sobre la reforma electoral, orientada a preservar los avances democráticos, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que las elecciones sigan siendo el principal medio de expresión de la voluntad popular, ofreciendo un marco integral que guíe una reforma con racionalidad legislativa y fortalecimiento democrático.

Las propuestas constitucionales y legales del documento derivan de una estrategia institucional de evaluación de los procesos electorales 2023-2024 y 2024-2025, desarrollada desde octubre de 2025 mediante un esfuerzo participativo y técnicamente sólido, coordinado por la Secretaría Ejecutiva del INE con la participación de áreas internas, órganos electorales locales, partidos políticos y el Consejo General.

El documento, visible en el portal del INE en internet, se organiza en torno a ejes como: libertades políticas y regulación de la competencia; representación del pueblo y sistemas de asignación de cargos; sistema de partidos políticos, financiamiento y fiscalización de recursos.

Se concentra la experiencia del personal del Servicio Profesional Electoral que participamos en las reuniones regionales, el análisis de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto, así como la visión de las propias consejerías.

La participación con propuestas del INE para la reforma electoral es valiosa, ya que se trata de la visión técnica de la complejidad del sistema electoral nacional; es un insumo que los órganos constitucionales que tienen la capacidad de iniciativa y de legislar a nivel constitucional y legal pueden tener presente sobre los espacios de mejora.

Las personas legisladoras deben allegarse de toda la información posible para tomar las mejores decisiones, por el bien de la República. Una persona legisladora no puede asumirse como conocedora de todos los temas, pero tiene el gran papel de la representación.

Por ello, las instituciones que tienen el capital del conocimiento técnico deben ofrecer la más vasta información, como lo ha hecho el Instituto Nacional Electoral.

Si bien es cierto, las propuestas presentadas son el fruto del consenso entre las consejerías, aunque es de precisar que, como sucede en todos los asuntos humanos, siempre hay puntos de vista diferentes.

El proceso de reforma electoral apenas se encuentra en sus albores. La puerta se encuentra abierta para el INE ya cuando se encuentren en estudio del Poder Legislativo las iniciativas presentadas, porque no solo será la presidencial, sino también la presentada por un grupo de personas ciudadanas, así como las que han presentado quienes integran el Congreso de la Unión.

A toda la ciudadanía nos resulta positivo que las partes busquen los puntos de encuentro, más aún en un tema tan sensible como el electoral, que no es otra cosa que las reglas del juego para acceder a los cargos de poder.

