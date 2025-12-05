¿Vas a Bad Bunny en CDMX? Este es el setlist completo de su gira 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras romper récords en su natal Puerto Rico con su residencia “No me quiero ir de aquí”, Bad Bunny alista su regreso a México con ocho conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, como parte de su gira internacional ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’.

Las fechas confirmadas para México son:

10 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025

Con esta serie de conciertos, el intérprete de “Ojitos Lindos” cierra el año con una producción que ha capturado la atención mundial por su escenografía espectacular, el uso de escenarios alternos, bailarines en escena y un recorrido musical por casi todas sus etapas como artista urbano.

El setlist: más de 30 canciones y varios invitados

El espectáculo se divide en tres actos, comenzando en el Main Stage, pasando por el Casita Stage, y culminando nuevamente en el escenario principal. Aquí una muestra del repertorio:

Acto 1 (Main Stage):

LA MuDANZA

Callaíta

Después de la playa

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

Acto 2 (Casita Stage):

Tití me preguntó

Si veo a tu mamá

Me porto bonito

Yo perreo sola

Safaera

MONACO

CAFÉ CON RON (con Los Pleneros de la Cresta)

Acto 3 (Main Stage):