¿Vas a Bad Bunny en CDMX? Este es el setlist completo de su gira 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras romper récords en su natal Puerto Rico con su residencia “No me quiero ir de aquí”, Bad Bunny alista su regreso a México con ocho conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, como parte de su gira internacional ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’.

Las fechas confirmadas para México son:

  • 10 de diciembre de 2025

  • 11 de diciembre de 2025

  • 12 de diciembre de 2025

  • 15 de diciembre de 2025

  • 16 de diciembre de 2025

  • 19 de diciembre de 2025

  • 20 de diciembre de 2025

  • 21 de diciembre de 2025

Con esta serie de conciertos, el intérprete de “Ojitos Lindos” cierra el año con una producción que ha capturado la atención mundial por su escenografía espectacular, el uso de escenarios alternos, bailarines en escena y un recorrido musical por casi todas sus etapas como artista urbano.

El setlist: más de 30 canciones y varios invitados

El espectáculo se divide en tres actos, comenzando en el Main Stage, pasando por el Casita Stage, y culminando nuevamente en el escenario principal. Aquí una muestra del repertorio:

Acto 1 (Main Stage):

  • LA MuDANZA

  • Callaíta

  • Después de la playa

  • BAILE INoLVIDABLE

  • NUEVAYoL

Acto 2 (Casita Stage):

  • Tití me preguntó

  • Si veo a tu mamá

  • Me porto bonito

  • Yo perreo sola

  • Safaera

  • MONACO

  • CAFÉ CON RON (con Los Pleneros de la Cresta)

Acto 3 (Main Stage):

  • Ojitos lindos

  • La canción

  • DÁKITI

  • El apagón

  • BOKeTE (con Romeo Santos)

  • DtMF

  • EoO

La gira también incluye covers especiales como “No me conoce” de Jhayco y “Demaga ge gi go gu” de El Alfa, así como intervenciones musicales tradicionales de Puerto Rico, lo que hace de cada noche una experiencia única.

