OCESA ofrece reembolsos por cambios en gira de Bad Bunny

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- OCESA emitió un aviso importante para quienes adquirieron boletos en las zonas General A y Pits de la gira DeBí TiRAR MÁS FoToS World Tour de Bad Bunny, ante cambios en la producción de los conciertos.

La empresa reconoció que los ajustes recientes pueden generar dudas entre los fans, y reiteró que su prioridad es que cada persona viva una experiencia única junto a su artista favorito.

En ese sentido, OCESA informó que quienes hayan comprado en las zonas mencionadas y consideren que las modificaciones afectarán su experiencia, podrán solicitar la cancelación de su compra y un reembolso completo, incluyendo el cargo por servicio. Esta opción estará disponible hasta el 9 de diciembre, a través del botón de ayuda de la cuenta de Ticketmaster.