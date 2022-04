Taxista que dejó a Debanhi habla por primera vez y revela audio de la joven

"Nunca pensé estar en esta situación, no le debo nada a nadie y quiero que todos sepan la verdad y más que todo, porque el señor hace una acusación grave, me acusa de acoso y en ningún momento la acosé, él (Mario Escobar) dice muchas cosas, pero él no estuvo ahí, no conoce la verdad”, dijo David Cuellar.