SRE confirma muerte de mexicano en Chicago durante operativo de ICE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este viernes la muerte de un ciudadano mexicano en Chicago, Estados Unidos, a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El Consulado General de México en Chicago informó que la víctima fue identificada como Silverio Villegas González, de 38 años, quien trabajaba como cocinero en esa ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, Villegas González se habría resistido a la detención y en ese momento intentó conducir su vehículo contra un equipo del ICE, lo que derivó en que los agentes dispararan en su contra.