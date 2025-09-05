ICE realiza redada en Georgia; SRE responde con apoyo consular

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE/HSI) de Estados Unidos realizó un operativo migratorio en Ellabell, Georgia, que derivó en la detención de personas cuya nacionalidad aún está en proceso de confirmación.
A través de sus canales oficiales, la SRE señaló que el Consulado General de México en Atlanta mantiene contacto directo con las autoridades estadounidenses para dar seguimiento al caso y garantizar la protección de los derechos de los connacionales involucrados.
Funcionarios del consulado mexicano se desplazaron al Centro de Detención de Folkston, donde permanecerán durante el fin de semana para realizar entrevistas, ofrecer asistencia consular y dar seguimiento individualizado a los posibles mexicanos detenidos.
La Cancillería reiteró su compromiso con la protección de todas y todos los mexicanos en el exterior, y pidió a la comunidad migrante mantenerse informada y comunicarse ante cualquier duda.
Consulado de México en Atlanta:
📞 404-736-4141
Línea de Apoyo Consular Mexicana (CIAM):
📞 520-623-7874
La SRE recomienda a los familiares o personas cercanas a migrantes en la región de Georgia estar atentos a los canales oficiales y utilizar estas líneas en caso de requerir orientación o asistencia urgente.
SHA