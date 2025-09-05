ICE realiza redada en Georgia; SRE responde con apoyo consular

A través de sus canales oficiales, la SRE señaló que el Consulado General de México en Atlanta mantiene contacto directo con las autoridades estadounidenses para dar seguimiento al caso y garantizar la protección de los derechos de los connacionales involucrados.

Consulado de México brinda apoyo consular en centro de detención

Funcionarios del consulado mexicano se desplazaron al Centro de Detención de Folkston, donde permanecerán durante el fin de semana para realizar entrevistas, ofrecer asistencia consular y dar seguimiento individualizado a los posibles mexicanos detenidos.