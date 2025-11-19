SRE activa protocolos tras muerte de excursionistas mexicanos en Torres del Paine

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este miércoles 19 de noviembre la muerte de dos ciudadanos mexicanos que realizaban senderismo en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile. A través de un comunicado, la dependencia lamentó el hecho y detalló que la Embajada de México en Santiago ya brinda atención consular.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 17 de noviembre, cuando los excursionistas —un hombre y una mujer de nacionalidad mexicana— ingresaron al parque ubicado en la Región de Magallanes con la intención de recorrer el circuito “O”, una ruta de alta montaña que da la vuelta completa al lugar.

Sin embargo, el mal clima sorprendió a los senderistas. Según reportes de las autoridades chilenas, se presentaron nevadas intensas y ráfagas de viento que alcanzaron hasta 190 kilómetros por hora, condiciones que provocaron la muerte de cinco personas: los dos mexicanos y tres europeos.

El martes 18 de noviembre se confirmó el fallecimiento de los senderistas mexicanos, y este miércoles comenzaron las labores para recuperar los cuerpos, las cuales podrían extenderse debido al clima adverso.