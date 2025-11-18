Tormenta de nieve sorprende a excursionistas en Chile; hay siete desaparecidos y dos mexicanos muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una fuerte tormenta de nieve registrada en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena, dejó como saldo la muerte de dos turistas mexicanos y al menos siete personas desaparecidas, según confirmaron autoridades locales.

La emergencia se desató la tarde del lunes 17 de noviembre, cuando ráfagas de viento de hasta 130 km/h y una intensa nevada sorprendieron a excursionistas que recorrían glaciares y circuitos del parque, uno de los más visitados del sur de Sudamérica.

De acuerdo con la Delegación Presidencial de la Región de Magallanes, las víctimas son un hombre que fue hallado sin vida en el parque y una mujer que murió por hipotermia mientras era trasladada a un refugio.

“Actualmente la labor está enfocada en la búsqueda y rescate de estas personas”, declaró el delegado Guillermo Ruiz, quien confirmó que el operativo avanza con lentitud debido a las condiciones climáticas extremas.