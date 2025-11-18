Tormenta de nieve sorprende a excursionistas en Chile; hay siete desaparecidos y dos mexicanos muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una fuerte tormenta de nieve registrada en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena, dejó como saldo la muerte de dos turistas mexicanos y al menos siete personas desaparecidas, según confirmaron autoridades locales.
La emergencia se desató la tarde del lunes 17 de noviembre, cuando ráfagas de viento de hasta 130 km/h y una intensa nevada sorprendieron a excursionistas que recorrían glaciares y circuitos del parque, uno de los más visitados del sur de Sudamérica.
De acuerdo con la Delegación Presidencial de la Región de Magallanes, las víctimas son un hombre que fue hallado sin vida en el parque y una mujer que murió por hipotermia mientras era trasladada a un refugio.
“Actualmente la labor está enfocada en la búsqueda y rescate de estas personas”, declaró el delegado Guillermo Ruiz, quien confirmó que el operativo avanza con lentitud debido a las condiciones climáticas extremas.
El despliegue involucra a Carabineros de Chile, el Ejército, y a personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), incluyendo equipos especializados en alta montaña. Por seguridad, las autoridades decretaron el cierre de sectores del parque.
Torres del Paine es una Reserva de la Biosfera reconocida por su belleza natural, que recibe a miles de turistas cada año. Sus circuitos de trekking como el “W” o el “O” son exigentes debido al relieve y al clima cambiante, especialmente fuera del verano austral.
El parque, con más de 180 mil hectáreas, alberga montañas, glaciares, lagos y valles que canalizan el viento patagónico. En primavera, las condiciones pueden cambiar bruscamente, con nevadas, granizo y temperaturas extremas que elevan el riesgo de hipotermia y desorientación.
Hasta el momento, continúa la búsqueda de los excursionistas desaparecidos, mientras la comunidad chilena y mexicana permanecen atentas al desarrollo del caso.
