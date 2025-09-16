Show de drones en Piedras Negras termina en caos: se desplomaron uno a uno

Piedras Negras, Coahuila (MiMorelia.com).- El cielo de Piedras Negras debía iluminarse con drones tricolores la noche del Grito de Independencia, pero el espectáculo terminó en un accidente viral: varios drones chocaron y se desplomaron ante la mirada de cientos de asistentes.

El alcalde Jacobo Rodríguez había anunciado el show como una innovación tecnológica para reemplazar parte de los tradicionales fuegos artificiales, con figuras patrias en el cielo nocturno.

Sin embargo, lo inesperado ocurrió cuando dos drones colisionaron en pleno vuelo y provocaron una desconfiguración en el resto de la flota. Uno a uno comenzaron a perder altura hasta caer al suelo, en medio de gritos y sorpresa del público.

El momento quedó registrado en video y rápidamente se compartió en redes sociales, donde no faltaron los memes y comentarios que ironizaron sobre el fallido espectáculo.