VIDEO: Alcalde grita “¡Josefa Ortiz de Pinedo!” y se hace viral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Escárcega, Campeche, Juan Carlos Hernández Rath, se volvió tendencia en redes sociales luego de lanzar un peculiar “Grito de Independencia” el pasado 15 de septiembre.

El hecho se difundió a través de videos compartidos en distintas plataformas.

En los materiales se observa que, al rendir homenaje a Josefa Ortiz de Domínguez, también conocida por su nombre de nacimiento Josefa Ortiz Téllez Girón, el edil confundió sus apellidos y la mencionó como “Josefa Ortiz de Pinedo”, aludiendo sin querer al comediante mexicano Jorge Ortiz de Pinedo.

El error generó risas entre los presentes, aunque la multitud respondió con un sonoro “¡Viva!”, como dicta la tradición.

Posteriormente, el momento fue retomado en redes sociales, donde usuarios viralizaron la equivocación con comentarios y memes.