Sheinbaum reivindica a Josefa Ortiz en su primer Grito al nombrarla con su apellido propio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este 15 de septiembre quedó registrada en la historia de México cuando Claudia Sheinbaum Pardo, primera presidenta del país, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional, en el marco del 215 aniversario del inicio de la lucha por la libertad.

Alrededor de las 22:50 horas, la mandataria cruzó los pasillos de Palacio Nacional portando la banda presidencial. Ahí recibió la bandera nacional de manos de la escolta del Heroico Colegio Militar de la Sedena, conformada en esta ocasión únicamente por mujeres, un hecho inédito en la tradición castrense.

En su arenga, Sheinbaum resaltó la participación de mujeres y hombres que dieron patria, pero un momento llamó particularmente la atención: al nombrar a Josefa Ortiz Téllez-Girón, eliminó la mención habitual de “de Domínguez”, con lo cual reivindicó su apellido de origen y colocó el énfasis en su identidad propia.

Entre los vítores lanzados también estuvieron los de Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Ignacio Allende, Gertrudis Bocanegra, Vicente Guerrero y Manuela Molina “La Capitana”, además de frases dedicadas a las heroínas anónimas, los pueblos indígenas, los migrantes, la dignidad, la igualdad, la democracia y la justicia.

Después de concluir el grito con el triple “¡Viva México!”, la presidenta salió al balcón junto a su esposo Jesús María Tarriba para presenciar el espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el Zócalo capitalino, donde miles de ciudadanos celebraron la conmemoración patria.

SHA