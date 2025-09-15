Sheinbaum hace historia: primera presidenta en dar el Grito de Independencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 15 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó por primera vez la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón principal de Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Con este acto, Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en la historia del país en dar el tradicional grito, acompañada por miles de ciudadanos reunidos en el Zócalo capitalino.

La mandataria estuvo acompañada de su esposo, Jesús Tarriba, mientras pronunciaba las arengas patrias que retumbaron en la Plaza de la Constitución: “¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la democracia! ¡Viva México libre, independiente y soberano!”.

La ceremonia contó con una verbena popular en el Zócalo, que incluyó música, espectáculos artísticos y pirotecnia, enmarcando una celebración histórica que, de acuerdo con analistas, marca un antes y un después en las conmemoraciones patrias del país.

En Morelia y distintos municipios de Michoacán también se llevaron a cabo celebraciones conmemorativas del Grito de Independencia, enmarcadas por actividades culturales y la presencia de autoridades locales, sumándose así al festejo nacional.

SHA