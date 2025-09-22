Sheinbaum reconoce al Estado palestino; llevará mensaje a la ONU

“El canciller (Juan Ramón de la Fuente) lleva un mensaje de paz (a la ONU) y dentro de lo que es la política exterior de nuestro país (…) Nosotros hemos acompañado desde el expresidente López Obrador, y ahora, todas las denuncias que se presentaron junto con el Gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza”, expresó la mandataria federal durante la Mañanera del Pueblo.

Sheinbaum reiteró que la política exterior del país se basa en principios como la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. “Y todo el posicionamiento, de acuerdo con la comunidad internacional, es de que pare este genocidio en Gaza; esa es nuestra posición. Y, por supuesto, el reconocimiento de los dos estados del Estado de Israel y el Estado palestino, y que no puede haber una agresión a la población civil como la que está habiendo en este momento”, añadió.

Las declaraciones de la presidenta ocurrieron un día después de que Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocieron formalmente al Estado palestino. Se espera que más países, entre ellos Francia, se sumen a esta posición diplomática.

De acuerdo con datos citados por Forbes México, una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos y varias ONGs califican como “genocidio” la ofensiva militar israelí en Gaza, donde se reportan más de 65 mil 200 muertes palestinas, incluidas más de 19 mil niñas y niños.

México ya había votado en 2012 a favor de la resolución de la ONU que reconoció a Palestina como “Estado Observador no Miembro”, y en 2013 recibió por primera vez al embajador palestino con credenciales oficiales.

