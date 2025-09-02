Sheinbaum rechaza intervención militar pese a presión de Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está “muy asustada” ante la posibilidad de permitir la entrada del ejército de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico, aseguró el presidente Donald Trump.

“Ella está muy asustada”, afirmó Trump al ser cuestionado sobre la situación en la frontera y la violencia generada por el crimen organizado en México.

Trump elogió a Sheinbaum como “una mujer estupenda” y “muy elegante”, pero subrayó que “México está gobernado por los cárteles”. También reveló que le ofreció enviar tropas estadounidenses para enfrentar al narco, pero que la mandataria rechazó la propuesta.