Sheinbaum rechaza intervención militar pese a presión de Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está “muy asustada” ante la posibilidad de permitir la entrada del ejército de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico, aseguró el presidente Donald Trump.
“Ella está muy asustada”, afirmó Trump al ser cuestionado sobre la situación en la frontera y la violencia generada por el crimen organizado en México.
Trump elogió a Sheinbaum como “una mujer estupenda” y “muy elegante”, pero subrayó que “México está gobernado por los cárteles”. También reveló que le ofreció enviar tropas estadounidenses para enfrentar al narco, pero que la mandataria rechazó la propuesta.
Sheinbaum, por su parte, ha reiterado en diversas ocasiones que no permitirá intervención militar extranjera. El pasado 8 de agosto, negó categóricamente cualquier posibilidad de una “invasión”, subrayando que la soberanía mexicana “no está en venta”.
Trump también defendió su política migratoria, aludiendo a lo que llamó “autodeportaciones”, es decir, salidas voluntarias incentivadas para migrantes que podrían aspirar a regresar legalmente en el futuro.
Asimismo, adelantó que trabaja en una nueva legislación migratoria que buscaría satisfacer tanto a los sectores agrícolas —dependientes de la mano de obra migrante— como a sus bases políticas más conservadoras.
