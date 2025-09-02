Trump anuncia ataque a barco proveniente de Venezuela que transportaba drogas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que fuerzas militares de su país hundieron una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, en un operativo realizado en aguas del mar Caribe.
Durante una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Blanca, Trump declaró:
"Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país desde Venezuela. Lo hemos eliminado”, aseguró ante medios nacionales e internacionales.
En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), que se trató de un "ataque letal" en el sur del Caribe contra una embarcación operada, según dijo, por una “organización narcoterrorista designada” por el gobierno estadounidense.
Rubio añadió que el operativo apuntó directamente a una estructura señalada como amenaza por las autoridades de seguridad de Estados Unidos.
La acción ocurre en medio de un periodo de tensión diplomática con Venezuela. En días recientes, el presidente Nicolás Maduro declaró un estado de “máxima preparación” en su país ante lo que calificó como amenazas militares provenientes del país vecino del norte.
Cabe recordar que la administración Trump ha acusado en múltiples ocasiones a Maduro de liderar una red internacional de narcotráfico, y recientemente desplegó buques de guerra en el Caribe como parte de un operativo contra el tráfico de drogas en la región. Hasta el momento, no se han confirmado planes de invasión por parte del gobierno estadounidense.
rmr