Trump anuncia ataque a barco proveniente de Venezuela que transportaba drogas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que fuerzas militares de su país hundieron una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, en un operativo realizado en aguas del mar Caribe.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Blanca, Trump declaró:

"Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país desde Venezuela. Lo hemos eliminado”, aseguró ante medios nacionales e internacionales.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), que se trató de un "ataque letal" en el sur del Caribe contra una embarcación operada, según dijo, por una “organización narcoterrorista designada” por el gobierno estadounidense.