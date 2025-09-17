Sheinbaum exige verdad sobre “El Abuelo” y La Barredora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es vital esclarecer el caso de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, exsecretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”.

Sheinbaum pidió una investigación profunda sobre cómo Bermúdez —quien sirvió en el gabinete del exgobernador Adán Augusto López Hernández— “se fue descomponiendo” hasta establecer presuntos vínculos con el crimen organizado.