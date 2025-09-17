Sheinbaum exige verdad sobre “El Abuelo” y La Barredora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es vital esclarecer el caso de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, exsecretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”.
Sheinbaum pidió una investigación profunda sobre cómo Bermúdez —quien sirvió en el gabinete del exgobernador Adán Augusto López Hernández— “se fue descomponiendo” hasta establecer presuntos vínculos con el crimen organizado.
La detención de Bermúdez ocurrió recientemente en Paraguay, gracias a un trabajo conjunto con autoridades locales y al rastreo del Centro Nacional de Inteligencia. Actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) evalúa mecanismos para acelerar su extradición y que enfrente la justicia en México.
Sheinbaum subrayó que no se va a encubrir a nadie, independientemente de sus vínculos políticos. En este caso, reconoció que el senador Adán Augusto López —uno de sus aliados dentro del movimiento de la Cuarta Transformación— está dispuesto a colaborar con las autoridades en caso de ser requerido.
También indicó que, incluso antes de asumir la Presidencia, ya existían investigaciones abiertas contra Bermúdez Requena. “Fue un trabajo muy importante, sobre todo del Centro Nacional de Inteligencia, para ubicar dónde estaba”, añadió.
La mandataria negó que su gobierno dicte instrucciones a la Fiscalía General de la República (FGR), al tiempo que reiteró su confianza en que el proceso judicial se lleve a cabo conforme a la ley y con total transparencia.
RPO