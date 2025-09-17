Sheinbaum exige a FGR ir a fondo por huachicol en aduanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a cabo una investigación a fondo sobre la red de contrabando de combustible detectada en aduanas mexicanas, incluso si en ella estuvieran involucrados integrantes de las Fuerzas Armadas.
Durante un posicionamiento público posterior a las declaraciones del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien reconoció que fue difícil aceptar la existencia del llamado huachicol fiscal, Sheinbaum subrayó que llegar al fondo del caso no debilita, sino que fortalece a las instituciones del Estado mexicano.
Sheinbaum detalló que la red fue descubierta por la propia Marina tras la llegada de un buque al puerto de Tampico, en marzo de este año, donde se detectaron irregularidades y se procedió a la denuncia correspondiente.
Asimismo, indicó que la FGR debe esclarecer cuántas empresas están involucradas en esta red de contrabando y si aún operan en el país. Recalcó que, desde entonces, no han arribado más buques con hidrocarburo ilícito.
En relación con las críticas y señalamientos hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus familiares por presuntas vinculaciones al caso, Sheinbaum fue enfática:
Finalmente, la mandataria aseguró que el actual gobierno no permitirá actos de corrupción o contrabando, como ocurrió en sexenios anteriores:
RPO