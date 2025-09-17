Sheinbaum exige a FGR ir a fondo por huachicol en aduanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a cabo una investigación a fondo sobre la red de contrabando de combustible detectada en aduanas mexicanas, incluso si en ella estuvieran involucrados integrantes de las Fuerzas Armadas.

Durante un posicionamiento público posterior a las declaraciones del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien reconoció que fue difícil aceptar la existencia del llamado huachicol fiscal, Sheinbaum subrayó que llegar al fondo del caso no debilita, sino que fortalece a las instituciones del Estado mexicano.