“Sin importar jerarquías, debe investigarse todo”: Sheinbaum
Sheinbaum exige a FGR ir a fondo por huachicol en aduanas
FB: Gobierno de México
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a cabo una investigación a fondo sobre la red de contrabando de combustible detectada en aduanas mexicanas, incluso si en ella estuvieran involucrados integrantes de las Fuerzas Armadas.

Durante un posicionamiento público posterior a las declaraciones del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien reconoció que fue difícil aceptar la existencia del llamado huachicol fiscal, Sheinbaum subrayó que llegar al fondo del caso no debilita, sino que fortalece a las instituciones del Estado mexicano.

“La fiscalía tiene que hacer todas las investigaciones, es la responsable de hacerlas. Y siempre lo he dicho: cuando se encuentra que hay algún miembro del gobierno, incluso de las Fuerzas Armadas, que es parte de una ilegalidad, fortalece a las instituciones llegar al fondo”
señaló la mandataria

Sheinbaum detalló que la red fue descubierta por la propia Marina tras la llegada de un buque al puerto de Tampico, en marzo de este año, donde se detectaron irregularidades y se procedió a la denuncia correspondiente.

“Estas detenciones vienen de una investigación que inicia en marzo de este año, a partir de un buque que llega a Tampico. Ahí es donde la propia Marina, como lo dijo el almirante, se da cuenta y levanta la denuncia porque ya estaba ocurriendo”
explicó

Asimismo, indicó que la FGR debe esclarecer cuántas empresas están involucradas en esta red de contrabando y si aún operan en el país. Recalcó que, desde entonces, no han arribado más buques con hidrocarburo ilícito.

La presidenta también defendió la integridad de los altos mandos militares:

“En este caso de la Marina, yo creo que primero el almirante Pedro Morales Ángeles es un hombre íntegro y muy valiente. También el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, es un hombre íntegro, valiente, los dos muy patriotas. Así son las Fuerzas Armadas en México”
afirmó

En relación con las críticas y señalamientos hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus familiares por presuntas vinculaciones al caso, Sheinbaum fue enfática:

“Ahora han dicho mucho de que si el presidente López Obrador, que si sus hijos... Esto sucedió en marzo, ¿qué tan atrás venía? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que el presidente López Obrador es un hombre íntegro, y eso lo sabe el pueblo de México. Toda esta crítica se cae por su propio peso”, puntualizó.

Finalmente, la mandataria aseguró que el actual gobierno no permitirá actos de corrupción o contrabando, como ocurrió en sexenios anteriores:

“Es muy importante lo que se está haciendo porque en el momento en que se conoce, no hay impunidad. Ahora estamos revisando, por ejemplo, cuántas detenciones hubo de huachicol fiscal en el sexenio pasado: muchísimas. Este contrabando de combustible lo encontramos en marzo y de ahí vienen las investigaciones”
concluyó
