Con Sheinbaum como Comandanta Suprema, la Marina desfila y reafirma su lealtad

En su mensaje, el almirante recordó que detrás de la libertad de un pueblo siempre han estado presentes las decisiones individuales y colectivas, y que la Armada de México es fruto de la lucha por la independencia, creada el 4 de octubre de 1821 como parte del proyecto nacional.

“Somos una Armada que nació para servir a México, surgida de las entrañas de una nación que luchó con vigor y legitimidad por su independencia”, afirmó.

Morales Ángeles subrayó que la institución se ha fortalecido bajo los principios de honestidad, justicia y transparencia, y que no ha sido indiferente a la lucha contra la corrupción.

“Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. En la Marina no encontró lugar ni abrigo el mal; dimos un golpe de timón para reafirmar nuestro compromiso con México”, dijo.

El secretario de Marina resaltó además que, por primera vez en la historia, la institución desfila bajo el mando de una Comandanta Suprema mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció por encabezar el primer desfile cívico militar de su gobierno.

“Hoy mujeres y hombres, navales y marinos mercantes, tenemos por primera vez en la historia de la nación y de nuestras fuerzas armadas a una Comandanta Suprema. Con cada paso declaramos nuestro amor por México”, expresó.