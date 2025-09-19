Sheinbaum encabeza homenaje a víctimas de sismos en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este viernes la ceremonia solemne de izamiento de la Bandera Nacional en la plancha del Zócalo capitalino, en memoria de las víctimas de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017.
En punto de las 7:19 horas —hora exacta en que inició el terremoto de 1985—, la mandataria federal se reunió en la Plaza de la Constitución junto a integrantes de su gabinete.
Asimismo, durante su tradicional conferencia matutina, posterior al evento, la presidenta expresó: “Nuestro cariño y abrazo a todos aquellos que perdieron un familiar en los sismos de 1985 y 2017”, en referencia al aniversario luctuoso de ambas tragedias.
Este viernes se cumplieron 40 años del sismo de 1985 y ocho años del ocurrido en 2017.
Como parte de la jornada de conmemoración, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llevará a cabo el Simulacro Nacional 2025, que marcará un precedente en materia de prevención al incorporar, por primera vez, el alertamiento sísmico vía telefonía celular a nivel nacional.
Además de los 14 mil 491 altavoces que integran el Sistema de Alerta Sísmica, por primera ocasión se activará el alertamiento por telefonía celular, alcanzando a más de 80 millones de usuarios.
El Simulacro Nacional 2025 será una de las acciones más relevantes en la estrategia de fortalecimiento de la cultura de la protección civil, a fin de preparar a la población ante fenómenos como los sismos que han marcado a México.
RYE-