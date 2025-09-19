Sheinbaum encabeza homenaje a víctimas de sismos en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este viernes la ceremonia solemne de izamiento de la Bandera Nacional en la plancha del Zócalo capitalino, en memoria de las víctimas de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017.

En punto de las 7:19 horas —hora exacta en que inició el terremoto de 1985—, la mandataria federal se reunió en la Plaza de la Constitución junto a integrantes de su gabinete.