Proyecto Portero: buscan desmantelar redes del fentanilo desde la frontera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) puso en marcha una nueva estrategia para enfrentar el tráfico de drogas sintéticas desde México, particularmente el fentanilo, a través del proyecto denominado "Portero".
La iniciativa busca desmantelar a los llamados “porteros” del narcotráfico, operadores clave de los cárteles que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos, facilitando el paso de sustancias ilícitas como fentanilo, metanfetamina y cocaína, además del tráfico de armas y dinero en efectivo hacia México.
El anuncio fue realizado este lunes por el titular de la DEA, Terrance Cole, quien afirmó que el objetivo es “golpear el centro de mando y control de los cárteles” y frenar el flujo de drogas que está matando a miles de estadounidenses cada año.
En coordinación con investigadores mexicanos, la DEA ha implementado un programa de capacitación de varias semanas en la frontera sur de Estados Unidos. En este participan agencias de seguridad, inteligencia y procuración de justicia de ambos países, con el fin de identificar objetivos comunes, compartir información y diseñar acciones conjuntas.
“El Proyecto Portero y este nuevo programa de capacitación muestran cómo vamos a combatir: planeando y operando hombro a hombro con nuestros socios mexicanos”, subrayó Cole.
La operación también está alineada con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), lo que permite un enfoque integral del gobierno estadounidense en contra de las redes criminales transfronterizas.
rmr