Proyecto Portero: buscan desmantelar redes del fentanilo desde la frontera

La iniciativa busca desmantelar a los llamados “porteros” del narcotráfico, operadores clave de los cárteles que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos, facilitando el paso de sustancias ilícitas como fentanilo, metanfetamina y cocaína, además del tráfico de armas y dinero en efectivo hacia México.

El anuncio fue realizado este lunes por el titular de la DEA, Terrance Cole, quien afirmó que el objetivo es “golpear el centro de mando y control de los cárteles” y frenar el flujo de drogas que está matando a miles de estadounidenses cada año.