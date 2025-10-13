Sheinbaum acelera apoyo a municipios devastados por lluvias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México intensificó las labores de atención y recuperación en 139 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, severamente afectados por las recientes lluvias torrenciales.

Se informó que el Comité de Emergencias, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene sesiones permanentes para coordinar operativos de rescate, limpieza y restablecimiento de servicios básicos.