Sheinbaum acelera apoyo a municipios devastados por lluvias
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México intensificó las labores de atención y recuperación en 139 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, severamente afectados por las recientes lluvias torrenciales.
Se informó que el Comité de Emergencias, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene sesiones permanentes para coordinar operativos de rescate, limpieza y restablecimiento de servicios básicos.
Las autoridades estatales confirmaron 44 decesos:
18 en Veracruz
16 en Hidalgo
9 en Puebla
1 en Querétaro
El gobierno federal habilitó la línea telefónica 079, disponible para brindar asistencia, apoyo psicológico y localización de personas desaparecidas.
Veracruz
69 municipios afectados, atención prioritaria en Tuxpan, Poza Rica y Álamo.
Más de 1,600 elementos federales y estatales participan.
42 refugios temporales activos, con atención médica y alimentos.
249 mil usuarios sin electricidad; la CFE ha restablecido el 78%.
Puebla
37 municipios en crisis, con foco en Huauchinango y Teziutlán.
Se desplegaron mil 400 elementos de Defensa, Marina y GN.
83 refugios temporales brindan resguardo a cientos de familias.
26 mil usuarios sin luz, con avance de recuperación del 51%.
Hidalgo
21 municipios dañados, atención en Zacualtipán y Tianguistengo.
SICT reporta 14 interrupciones viales, de las cuales 10 ya fueron atendidas.
CFE ha logrado avanzar en un 61% del restablecimiento eléctrico.
San Luis Potosí
Tamazunchale, uno de los municipios más impactados.
Apoyo de 1,200 elementos de la Sedena.
La CFE reporta restablecimiento total del servicio eléctrico.
Querétaro
Siete municipios afectados, entre ellos Amealco y Pinal de Amoles.
CFE también reporta 100% de servicio eléctrico restablecido.
SICT repara 290 kilómetros de red carretera con maquinaria pesada.
El Comité Nacional de Protección Civil mantiene comunicación permanente con los cinco gobiernos estatales involucrados, coordinando el despliegue de recursos humanos, maquinaria, atención médica y víveres.
Estas lluvias forman parte del sistema meteorológico más agresivo de la temporada 2025. Especialistas no descartan que eventos similares impacten otras zonas del país, incluyendo regiones de Michoacán.
RPO