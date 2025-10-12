Sheinbaum recorre zonas afectadas por lluvias en Veracruz, Puebla e Hidalgo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó este domingo un recorrido por zonas afectadas por las intensas lluvias en distintos estados del país, donde supervisó labores de atención a damnificados y coordinación de apoyos federales.
De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), hasta el momento se tiene registro de 44 personas fallecidas a causa de las lluvias, deslaves e inundaciones ocurridas en los últimos días, así como afectaciones en al menos 111 municipios.
Desde el Centro de Comando Permanente en Veracruz, Sheinbaum informó que los tres órdenes de gobierno han establecido puentes aéreos para entregar ayuda humanitaria y realizar traslados médicos en comunidades que permanecen aisladas. En municipios como Poza Rica y Álamo, donde se reportan daños severos, continúan los trabajos de limpieza y restablecimiento de caminos.
En Puebla, la mandataria visitó Huauchinango y La Ceiba, donde constató los daños y encabezó la instalación de cocinas comunitarias y una planta potabilizadora con capacidad para atender a 10 mil personas. A partir de este lunes, brigadas de la Secretaría de Bienestar iniciarán el censo casa por casa para entregar apoyos directos a las familias afectadas.
“Nadie quedará desamparado. Estamos atendiendo la emergencia con el Plan DN-III-E y Marina. Todas las viviendas recibirán apoyo”, declaró Sheinbaum, quien estuvo acompañada por elementos de las Fuerzas Armadas, autoridades locales y federales.
Desde el pasado 10 de octubre, se encuentra activo el Comité Nacional de Emergencias, encargado de coordinar los operativos de rescate, alimentación, refugio y atención médica. Se han registrado 108 interrupciones en 18 carreteras federales, de las cuales 103 ya fueron atendidas.
Por último, la presidenta hizo un llamado a las personas que no han localizado a sus familiares tras la emergencia a comunicarse al número 079, donde personal capacitado brinda orientación, apoyo psicológico y seguimiento a los casos.
rmr