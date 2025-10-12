Sheinbaum recorre zonas afectadas por lluvias en Veracruz, Puebla e Hidalgo

En Puebla, la mandataria visitó Huauchinango y La Ceiba, donde constató los daños y encabezó la instalación de cocinas comunitarias y una planta potabilizadora con capacidad para atender a 10 mil personas. A partir de este lunes, brigadas de la Secretaría de Bienestar iniciarán el censo casa por casa para entregar apoyos directos a las familias afectadas.

“Nadie quedará desamparado. Estamos atendiendo la emergencia con el Plan DN-III-E y Marina. Todas las viviendas recibirán apoyo”, declaró Sheinbaum, quien estuvo acompañada por elementos de las Fuerzas Armadas, autoridades locales y federales.

Desde el pasado 10 de octubre, se encuentra activo el Comité Nacional de Emergencias, encargado de coordinar los operativos de rescate, alimentación, refugio y atención médica. Se han registrado 108 interrupciones en 18 carreteras federales, de las cuales 103 ya fueron atendidas.

Por último, la presidenta hizo un llamado a las personas que no han localizado a sus familiares tras la emergencia a comunicarse al número 079, donde personal capacitado brinda orientación, apoyo psicológico y seguimiento a los casos.