Senado prevé aprobar el nombramiento de Gertz Manero como embajador el próximo lunes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que será en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión donde se procese el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido.

En conferencia de prensa, la legisladora dio a conocer que la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum ya fue turnada a la Comisión Permanente desde el pasado lunes, por lo que se prevé que esta semana sesione la Primera Comisión, presidida por la senadora Verónica Camino Farjat, para dictaminar el nombramiento.

Castillo Juárez adelantó que, una vez aprobado el dictamen en dicha comisión, el tema podría subirse al Pleno de la Comisión Permanente el próximo lunes, fecha en la que también se estima que Gertz Manero rinda protesta como embajador.