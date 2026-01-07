Gertz Manero va a la Embajada en Reino Unido, confirma Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República, será propuesto como embajador de México en el Reino Unido.

El anuncio se dio luego de que el exfuncionario renunciara a la Fiscalía General el pasado 27 de noviembre.

"Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado y luego les damos la fecha", expresó Sheinbaum este miércoles al confirmar la designación del exfiscal, quien estuvo al frente de la FGR desde enero de 2019.

La propuesta deberá ser revisada y aprobada por el Senado de la República en los próximos días.

De concretarse, Gertz Manero asumiría una de las representaciones diplomáticas más relevantes para México, dado el contexto comercial, político y migratorio con el Reino Unido.

