Sapo Concho: el llavero de Bad Bunny que se volvió viral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía solo un accesorio curioso se convirtió rápidamente en el nuevo objeto de deseo entre los fans de Bad Bunny: el Sapo Concho, un llavero en forma de sapo que el artista portó durante uno de sus conciertos en Puerto Rico, se volvió viral y agotó existencias en cuestión de días.

El peculiar peluche colgado del pantalón del reguetonero llamó la atención del público en pleno show, generando miles de búsquedas en redes sociales. Poco después, el merch oficial de Bad Bunny lanzó a la venta varias versiones del llavero, con un precio de 35 dólares (aproximadamente 700 pesos mexicanos).

Actualmente, la tienda oficial del artista ya no cuenta con existencias disponibles, según se señala en la propia página. Sin embargo, los fans aún tienen la oportunidad de adquirirlo de forma física en el Coliseo de Puerto Rico o durante algunos conciertos de la gira.