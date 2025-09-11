Sapo Concho: el llavero de Bad Bunny que se volvió viral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía solo un accesorio curioso se convirtió rápidamente en el nuevo objeto de deseo entre los fans de Bad Bunny: el Sapo Concho, un llavero en forma de sapo que el artista portó durante uno de sus conciertos en Puerto Rico, se volvió viral y agotó existencias en cuestión de días.
El peculiar peluche colgado del pantalón del reguetonero llamó la atención del público en pleno show, generando miles de búsquedas en redes sociales. Poco después, el merch oficial de Bad Bunny lanzó a la venta varias versiones del llavero, con un precio de 35 dólares (aproximadamente 700 pesos mexicanos).
Actualmente, la tienda oficial del artista ya no cuenta con existencias disponibles, según se señala en la propia página. Sin embargo, los fans aún tienen la oportunidad de adquirirlo de forma física en el Coliseo de Puerto Rico o durante algunos conciertos de la gira.
El Sapo Concho no es solo un accesorio: se trata de un personaje que aparece en el cortometraje incluido en el álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", en particular en la pieza “Debí tirar más fotos”, donde acompaña al actor Jacobo Morales en un viaje simbólico por la memoria, la nostalgia y el paso del tiempo.
Más allá del escenario, el sapo también aparece en los visuales de Spotify, realizando actividades cotidianas como hacer yoga, vestirse o limpiar, sincronizadas con las canciones del álbum.
Además de su carga simbólica, el Sapo Concho es una especie real, endémica de Puerto Rico y en peligro de extinción. Este anfibio de tamaño mediano, con tonos amarillos y marrón oscuro, solo se reproduce de forma natural en charcos tras intensas lluvias.
Gracias a Bad Bunny, esta especie ha ganado visibilidad mundial, lo que también ha abierto una conversación sobre la conservación ambiental y el orgullo cultural puertorriqueño.
mrh