Belinda y Bad Bunny encienden el escenario con inesperado baile en Puerto Rico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un inesperado momento protagonizaron Belinda y Bad Bunny durante uno de los conciertos del “Conejo Malo” en Puerto Rico, cuando ambos fueron captados bailando juntos frente a miles de asistentes.

La cantante mexicana se encontraba entre el público, pero la sorpresa llegó cuando Bad Bunny se acercó hasta donde estaba y ambos realizaron un sensual baile, lo que provocó la euforia de los presentes y de las redes sociales.

Videos difundidos en plataformas digitales muestran a los dos artistas compartiendo el baile, lo que rápidamente desató rumores sobre una posible colaboración musical entre ellos.