Roban llantas a presunta camioneta de diputado en Puebla

San Andrés Cholula, Puebla (MiMorelia.com).- Una camioneta tipo Jeep, color blanco, estacionada en la Plaza Ventura, en San Andrés Cholula, quedó en cuatro tabiques luego de que delincuentes se llevaran minuciosamente las cuatro llantas durante la noche. El vehículo, presuntamente propiedad del diputado federal de Morena, Ignacio Mier Bañuelos.

Los primeros reportes señalan que el robo ocurrió la noche del miércoles 15 de enero, cuando el propietario del vehículo regresó al estacionamiento y encontró la camioneta despojada de sus neumáticos. Hasta la mañana de este jueves, el automóvil permanecía en el lugar, inmóvil y expuesto, hasta que fue retirado tras lograr colocarle nuevas llantas.