Clientes convierten tienda dentro de plaza comercial en pista de baile y se hace viral [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un momento inesperado y lleno de alegría se viralizó recientemente en redes sociales, luego de que un video captara una escena poco común dentro de la tienda departamental Liverpool, en la plaza comercial Parque Delta, en la Ciudad de México.

Lo que parecía ser una jornada común de compras, se convirtió en una fiesta improvisada cuando un usuario identificado como @Homrave —quien aparentemente fungió como animador espontáneo— comenzó a ambientar uno de los pasillos con música y baile, provocando una reacción positiva entre los clientes.

En la grabación, que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios, se observa cómo varias personas —solas, en pareja o en grupo— se suman al ambiente festivo con sonrisas y entusiasmo. La tienda se transformó por unos minutos en una pista de baile improvisada, rompiendo la rutina habitual de un centro comercial.

Lo más destacado fue la naturalidad con la que ocurrió el momento: no hubo quejas, tensiones ni indicios de molestia; por el contrario, el buen ánimo predominó, generando una experiencia colectiva positiva que terminó por contagiar a todos los presentes.