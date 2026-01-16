Clientes convierten tienda dentro de plaza comercial en pista de baile y se hace viral [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un momento inesperado y lleno de alegría se viralizó recientemente en redes sociales, luego de que un video captara una escena poco común dentro de la tienda departamental Liverpool, en la plaza comercial Parque Delta, en la Ciudad de México.
Lo que parecía ser una jornada común de compras, se convirtió en una fiesta improvisada cuando un usuario identificado como @Homrave —quien aparentemente fungió como animador espontáneo— comenzó a ambientar uno de los pasillos con música y baile, provocando una reacción positiva entre los clientes.
En la grabación, que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios, se observa cómo varias personas —solas, en pareja o en grupo— se suman al ambiente festivo con sonrisas y entusiasmo. La tienda se transformó por unos minutos en una pista de baile improvisada, rompiendo la rutina habitual de un centro comercial.
Lo más destacado fue la naturalidad con la que ocurrió el momento: no hubo quejas, tensiones ni indicios de molestia; por el contrario, el buen ánimo predominó, generando una experiencia colectiva positiva que terminó por contagiar a todos los presentes.
La publicación fue recibida con entusiasmo por parte de los internautas, quienes celebraron la capacidad de disfrutar de lo simple. Comentarios como “esto solo pasa en México” y “qué bonito ver a la gente feliz” se repitieron con frecuencia.
Algunos usuarios resaltaron que estos momentos ayudan a humanizar los espacios comerciales, y promueven la convivencia más allá del simple acto de comprar. Otros incluso lo vieron como una forma creativa de resignificar los espacios públicos y romper la monotonía del día a día.
Aunque no se ha confirmado si la escena fue parte de una campaña de activación o una iniciativa espontánea, lo cierto es que el resultado fue una muestra genuina de alegría compartida que conectó con miles de personas en línea.
mrh