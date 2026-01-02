Remesas en México caen 5.7% en noviembre: Banxico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En noviembre de 2025, las remesas enviadas por mexicanos desde el extranjero registraron una de sus caídas mensuales más pronunciadas del año, en medio de un contexto adverso marcado por operativos migratorios en Estados Unidos.
De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), durante el penúltimo mes del año, los connacionales enviaron 5 mil 124 millones de dólares, lo que representa una baja de 5.7% respecto a los 5 mil 435 millones de dólares enviados en noviembre de 2024.
Esta disminución se atribuye, principalmente, al temor de los migrantes a ser detenidos en redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que ha reducido su movilidad y su capacidad para generar ingresos.
En total, Banxico contabilizó 12.6 millones de transferencias en noviembre, en su mayoría electrónicas, frente a casi 14 millones registradas en octubre. A pesar de la baja en el número de envíos, el monto promedio por remesa aumentó ligeramente, al pasar de 403 a 406 dólares.
En contraste, las remesas en efectivo y en especie también se redujeron, al pasar de un promedio de 459 a 403 dólares entre octubre y noviembre de 2025.
Entre enero y noviembre de 2025, los llamados "migradólares" sumaron 56 mil 469 millones de dólares, cifra que representa una disminución anual del 5.13% frente a los 59 mil 523 millones de dólares acumulados en el mismo periodo de 2024.
A pesar del panorama complicado, las remesas siguen siendo un pilar para muchas economías locales en México, incluidas diversas regiones de Michoacán, que históricamente se han posicionado entre los principales receptores de estos recursos.
mrh