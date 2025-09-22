¿Qué productos forman la canasta básica? Mira esta guía

El listado incorpora además productos procesados de amplia aceptación popular, como el atún, la sardina, el pan de caja y la pasta para sopa. La proteína de origen animal se complementa con un paquete de 18 piezas de huevo y cinco litros de leche de vaca, considerados pilares para la nutrición infantil y adulta.

Más allá de los alimentos, la canasta también contempla artículos básicos de higiene: jabón de tocador y papel higiénico, ambos presentes en la vida diaria de millones de familias.

Especialistas en economía coinciden en que la canasta básica no sólo tiene un peso cultural y nutricional, sino que funge como termómetro del bolsillo familiar: cuando suben los precios de sus productos, la inflación golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.