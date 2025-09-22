México

¿Qué productos forman la canasta básica? Mira esta guía

La lista refleja los productos indispensables en la dieta mexicana
Expertos destacan que la canasta es un termómetro del bolsillo familiar
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La canasta básica, ese conjunto de productos que marcan el pulso de la economía familiar y reflejan la identidad alimentaria de los mexicanos, se integra por alimentos y artículos indispensables que llegan cada día a la mesa de millones de hogares en el país.

Conforme a los lineamientos oficiales, este paquete incluye alimentos esenciales como:

  • Aceite vegetal comestible

  • Arroz en grano

  • Atún en aceite en hojuela

  • Azúcar estándar

  • Carne de res

  • Cebolla blanca

  • Chile jalapeño

  • Carne de cerdo

  • Frijol negro

  • Huevo de gallina

  • Jabón de tocador

  • Jitomate saladet

  • Leche de vaca

  • Limón

  • Manzana

  • Plátano

  • Pan de caja

  • Papa blanca

  • Papel higiénico

  • Pasta para sopa

  • Carne de pollo

  • Sardina en tomate en lata

  • Tortilla de maíz de supermercado

  • Zanahoria

El listado incorpora además productos procesados de amplia aceptación popular, como el atún, la sardina, el pan de caja y la pasta para sopa. La proteína de origen animal se complementa con un paquete de 18 piezas de huevo y cinco litros de leche de vaca, considerados pilares para la nutrición infantil y adulta.

Más allá de los alimentos, la canasta también contempla artículos básicos de higiene: jabón de tocador y papel higiénico, ambos presentes en la vida diaria de millones de familias.

Especialistas en economía coinciden en que la canasta básica no sólo tiene un peso cultural y nutricional, sino que funge como termómetro del bolsillo familiar: cuando suben los precios de sus productos, la inflación golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.

