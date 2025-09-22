¿Qué productos forman la canasta básica? Mira esta guía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La canasta básica, ese conjunto de productos que marcan el pulso de la economía familiar y reflejan la identidad alimentaria de los mexicanos, se integra por alimentos y artículos indispensables que llegan cada día a la mesa de millones de hogares en el país.
Aceite vegetal comestible
Arroz en grano
Atún en aceite en hojuela
Azúcar estándar
Carne de res
Cebolla blanca
Chile jalapeño
Carne de cerdo
Frijol negro
Huevo de gallina
Jabón de tocador
Jitomate saladet
Leche de vaca
Limón
Manzana
Plátano
Pan de caja
Papa blanca
Papel higiénico
Pasta para sopa
Carne de pollo
Sardina en tomate en lata
Tortilla de maíz de supermercado
Zanahoria
El listado incorpora además productos procesados de amplia aceptación popular, como el atún, la sardina, el pan de caja y la pasta para sopa. La proteína de origen animal se complementa con un paquete de 18 piezas de huevo y cinco litros de leche de vaca, considerados pilares para la nutrición infantil y adulta.
Más allá de los alimentos, la canasta también contempla artículos básicos de higiene: jabón de tocador y papel higiénico, ambos presentes en la vida diaria de millones de familias.
Especialistas en economía coinciden en que la canasta básica no sólo tiene un peso cultural y nutricional, sino que funge como termómetro del bolsillo familiar: cuando suben los precios de sus productos, la inflación golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.
RPO