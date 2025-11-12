Pemex niega desabasto de gas LP y asegura que el abasto está garantizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) alertara sobre un presunto desabasto de gas LP en diversas regiones del país, Petróleos Mexicanos (Pemex) negó que exista tal escasez y aseguró que el suministro está garantizado.

En una tarjeta informativa emitida este miércoles 12 de noviembre, Pemex aseguró que las condiciones de operación, transporte y almacenamiento del gas LP se desarrollan con normalidad, y que se cuenta con inventarios suficientes para atender la demanda en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.