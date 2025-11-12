Pemex niega desabasto de gas LP y asegura que el abasto está garantizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) alertara sobre un presunto desabasto de gas LP en diversas regiones del país, Petróleos Mexicanos (Pemex) negó que exista tal escasez y aseguró que el suministro está garantizado.
En una tarjeta informativa emitida este miércoles 12 de noviembre, Pemex aseguró que las condiciones de operación, transporte y almacenamiento del gas LP se desarrollan con normalidad, y que se cuenta con inventarios suficientes para atender la demanda en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.
“Pemex continúa con las acciones para reforzar la distribución y garantizar el abasto de gas LP”, informó la paraestatal.
No obstante, la directora de Amexgas, Rocío Robles, declaró en conferencia de prensa que Pemex enfrenta problemas operativos y financieros que han derivado en un racionamiento del hidrocarburo hacia los distribuidores. Según dijo, no se trataría de un desabasto total, sino de una distribución limitada.
“Más que un desabasto, se trata de un racionamiento, primero de Pemex hacia los distribuidores, y de los distribuidores hacia el usuario”, señaló.
Es de recordar que desde el pasado 31 de octubre, en la ciudad de Morelia se han registrado cierres temporales, restricciones y largas filas en distintas estaciones de servicio de gas LP.
Por su parte, Amexgas indicó que el abasto podría normalizarse hacia finales de 2025, conforme se estabilicen los procesos de importación y logística interna.
