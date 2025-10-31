Inicia escasez de gas LP en Morelia; reportan largas filas y cierres de estaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diversas estaciones de distribución de gas LP en la capital michoacana presentan cierre total, restricciones de servicio o largas filas de usuarios, ante lo que parece ser una escasez del combustible en varios puntos de la ciudad, atribuidos, posiblemente, a los bloqueos carreteros de campesinos.

Entre los reportes ciudadanos más recientes, se confirmó el cierre de la sucursal de Gas del Lago ubicada sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura de Sam’s Club, así como de otra sucursal de la misma empresa ubicada en las inmediaciones del distribuidor vial de salida a Quiroga.