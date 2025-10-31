Inicia escasez de gas LP en Morelia; reportan largas filas y cierres de estaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diversas estaciones de distribución de gas LP en la capital michoacana presentan cierre total, restricciones de servicio o largas filas de usuarios, ante lo que parece ser una escasez del combustible en varios puntos de la ciudad, atribuidos, posiblemente, a los bloqueos carreteros de campesinos.
Entre los reportes ciudadanos más recientes, se confirmó el cierre de la sucursal de Gas del Lago ubicada sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura de Sam’s Club, así como de otra sucursal de la misma empresa ubicada en las inmediaciones del distribuidor vial de salida a Quiroga.
Por otro lado, en la sucursal de Gas del Lago situada también sobre el libramiento, cerca de la zona de Manantiales, se observó un letrero poco visible que indica simplemente “no hay” gas LP, lo que ha generado confusión entre los clientes.
En el caso de Ultra Gas, se reporta que ya no se están aceptando nuevos pedidos, y usuarios que solicitaron recarga en tanques estacionarios informaron que el día anterior solo una unidad estaba activa, con instrucciones de surtir un máximo de 500 pesos por cliente.
Mientras tanto, se han observado filas extensas en estaciones al norte de Morelia, donde personas esperan a pie o a bordo de sus vehículos con la esperanza de llenar sus tanques.
La situación ha generado molestia e incertidumbre, en especial para familias y pequeños negocios que dependen del suministro constante de gas para sus actividades diarias.
Hasta el momento, las empresas no han emitido comunicados oficiales sobre las causas del desabasto ni cuánto tiempo podría prolongarse esta situación.
Con información de Cynthia Arroyo...
RYE-