Padres de locutora desaparecida en Mazatlán no reconocen cuerpo localizado

La locutora fue vista por última vez a las 17:50 horas del día 21 de julio de 2022 en su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Real del Valle, en Mazatlán, Sinaloa.

Hace unos días, el cuerpo de una mujer, fue localizado dentro de una bolsa negra y se encontraba en avanzado estado de descomposición, además tenía indicios de violencia; cabe señalar que tenía piedras amarradas en su cuerpo, las manos atadas a la espalda y una cuerda en el cuello.

Sin embargo, el sábado pasado, la madre de Cándida utilizó las redes sociales para informar que “varias señas particulares del cuerpo que fue encontrado del Cid, no coinciden con los de nuestra hija (…), entre las que no se reconocen, es un tatuaje, mi hija no tiene tatuajes”.