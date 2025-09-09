Otra vez: Turista sube a pirámide de Kukulcán y desata indignación en redes [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tranquilidad de la zona arqueológica de Chichén Itzá se vio interrumpida este martes, luego de que un turista extranjero burlara las cintas de seguridad y subiera algunos escalones de la pirámide de Kukulcán, también conocida como El Castillo.

El momento fue captado en video por otros visitantes y se viralizó rápidamente en redes sociales, especialmente en X, donde el acto fue calificado como una falta de respeto al patrimonio cultural de México.

En las imágenes se observa al visitante siendo confrontado por personas presentes y posteriormente detenido por personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), encargado de la vigilancia del sitio.

Desde 2008, está estrictamente prohibido subir a la pirámide como medida de conservación. El monumento está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y protegido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, que establece sanciones económicas de entre 5 mil y 50 mil pesos para quienes incumplan estas disposiciones.