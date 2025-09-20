¡Otra vez! Arturo Delgado es el primer mexicano en comprar el iPhone 17 tras 30 horas de fila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 19 de septiembre de 2025, la tienda Apple ubicada en Plaza Antara, en la capital del país, abrió sus puertas desde las 8:00 horas para dar inicio a la venta oficial del nuevo iPhone 17, desatando la emoción entre cientos de seguidores de la marca.

El ambiente fue festivo: empleados de la tienda aplaudieron a los primeros clientes, mientras los fanáticos esperaban ansiosos tener en sus manos el dispositivo más reciente de Apple.

Entre los más destacados estuvo nuevamente Arturo Delgado, quien acampó fuera del establecimiento por más de 30 horas para ser el primer comprador, una tradición que ha mantenido durante 13 años consecutivos.

“Ya es parte de mi estilo de vida. No solo es fanatismo, sino tradición”, expresó en entrevista con medios nacionales.

Delgado adquirió el modelo más avanzado: un iPhone 17 Pro Max, color naranja cósmico y con 2 terabytes de almacenamiento, el cual tiene un precio oficial en México de $50,999 pesos.