Precio del iPhone 17 Pro Max en Elektra rebasa los 100 mil pesos en abonos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elektra anunció la preventa del nuevo iPhone 17 Pro Max, el modelo más reciente de Apple, que llega con innovaciones en rendimiento, cámara y batería. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es su precio: en la modalidad de pagos semanales, el costo final puede superar los 100 mil pesos.

El precio de contado del dispositivo en su versión de 2 TB de almacenamiento es de 51 mil 349 pesos. No obstante, en el esquema de pagos que ofrece Elektra, los clientes deberán cubrir cuotas de 683 pesos semanales durante 154 semanas, lo que eleva el costo total a 105 mil 182 pesos, es decir, más del doble del precio original.