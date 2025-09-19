Precio del iPhone 17 Pro Max en Elektra rebasa los 100 mil pesos en abonos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elektra anunció la preventa del nuevo iPhone 17 Pro Max, el modelo más reciente de Apple, que llega con innovaciones en rendimiento, cámara y batería. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es su precio: en la modalidad de pagos semanales, el costo final puede superar los 100 mil pesos.
El precio de contado del dispositivo en su versión de 2 TB de almacenamiento es de 51 mil 349 pesos. No obstante, en el esquema de pagos que ofrece Elektra, los clientes deberán cubrir cuotas de 683 pesos semanales durante 154 semanas, lo que eleva el costo total a 105 mil 182 pesos, es decir, más del doble del precio original.
Pantalla: 6.9″ OLED Super Retina XDR, hasta 3000 nits, 120 Hz.
Procesador: Chip A19 Pro, más eficiente y rápido.
Cámaras: Triple trasera de 48 MP (principal, ultra gran angular y teleobjetivo con zoom óptico 4×). Frontal de 18 MP.
Almacenamiento: 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.
Batería: Hasta 37 horas de reproducción de video.
Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, USB-C.
Resistencia: Certificación IP68 (agua y polvo).
Materiales: Ceramic Shield al frente y atrás, cuerpo de aluminio.
Peso: Aproximadamente 233 g.
Colores disponibles: Plata, Azul profundo y Naranja cósmico.
De acuerdo con la tienda, el costo varía según la capacidad de almacenamiento elegida. El modelo más caro es el de 2 TB, mientras que las versiones de menor memoria resultan más accesibles.
Aunque el esquema de financiamiento puede resultar atractivo para quienes no desean pagar de contado, el precio final plantea un debate sobre el costo real de adquirir dispositivos de gama premium en planes a crédito.
mrh