Ordenan aprehensión contra conductora por muerte de motociclista en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las autoridades de la Ciudad de México obtuvieron una orden de aprehensión contra Gabriela Gómez Córdoba, señalada como la presunta responsable del atropellamiento y muerte de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, un caso que conmocionó a la opinión pública tras la difusión de videos del hecho en redes sociales.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la orden judicial se concedió luego de que el Ministerio Público presentara pruebas periciales y material videográfico ante un juez del Poder Judicial capitalino, relacionados con el incidente ocurrido en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur.

La investigación señala que la conductora presuntamente atropelló y arrastró por casi dos kilómetros a Roberto Hernández, motociclista que perdió la vida a consecuencia de las lesiones. Tras el hecho, la mujer habría huido del lugar, por lo que actualmente es buscada por las autoridades.

Aunque no existió una denuncia previa por parte de un particular, la Fiscalía capitalina inició de oficio la carpeta de investigación, en la que se imputa a Gómez Córdoba el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, conforme al Código Penal de la CDMX.

Como parte de las diligencias, se logró identificar el automóvil involucrado como un Honda City color azul, el cual fue localizado abandonado y sin placas en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, gracias a la coordinación entre la Secretaría de Seguridad mexiquense y autoridades capitalinas.

El pasado 6 de enero, los restos de Roberto Hernández fueron sepultados en el Panteón de San Lorenzo Tezonco, donde familiares y amigos exigieron que el caso no quede impune y que se haga justicia.

La FGJCDMX reiteró que continuará con la búsqueda de la presunta responsable, mientras el caso se mantiene bajo investigación judicial.